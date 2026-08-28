Transports inverteix 12,34 milions per renovar el paviment de part de la A-2 a Lleida

MINISTERIO DE TRANSPORTES
LLEIDA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern d'Espanya invertirà 12,34 milions d'euros en les obres de rehabilitació del ferm de la A-2 en el seu pas pels municipis de Cervera i Sant Antolí i Vilanova (Lleida), informa en un comunicat aquest divendres.
Les obres, que s'estan duent a terme entre els punts kilométricos 522,2 i 530,7, comportaran el tall de la calçada en sentit Lleida en diversos períodes entre el 31 d'agost i fins al 25 de setembre, i l'habilitació d'itineraris alternatius corresponents.
A més, la circulació de transports especials quedarà limitada a una amplària màxima de 3,5 metres.