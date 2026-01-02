Transports ha executat més de 5.500 milions des de 2018 per impulsar el Corredor Mediterrani

MINISTERIO DE TRANSPORTES
MADRID 2 gen. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible segueix impulsant la creació del Corredor Mediterrani, amb 5.579 milions d'euros executats des de 2018 fins a 2025, la qual cosa suposa una inversió de 20 milions d'euros setmanals.
En aquest mateix període de temps, el Ministeri ha adjudicat treballs per més de 6.607 milions d'euros i ha licitat actuacions per més de 8.381 milions d'euros.
L'objectiu de les inversions és connectar mitjançant tren d'alta velocitat a les principals ciutats de la costa mediterrània, com Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, Murcia, Cartagena i Màlaga.
En paraules del titular del ministeri, Óscar Puente, la construcció del corredor "permetrà aconseguir en els dos propers anys grans fites beneficioses per a la ciutadania i, especialment, per al sector logístic i empresarial".
Quant als resultats, el ministeri destaca que en l'actualitat un 83% dels quilòmetres de la infraestructura està en obres o finalitzats, enfront del 45% en 2018. A més, a data de desembre de 2025, la infraestructura posada en servei és del 36% enfront del 21% en 2018.
LES INVERSIONS
Per a l'execució del corredor, fins a finals de novembre de 2025 s'han executat obres per 1.155 milions d'euros; s'han licitat treballs per import de 895 milions d'euros; i s'han adjudicat actuacions per 1.183 milions d'euros.
Per comunitats autònomes, les principals actuacions durant 2025 han tingut lloc a Catalunya i València, on s'han invertit més de 100 milions d'euros en cadascuna d'elles, i a la Regió de Múrcia, amb 160 milions d'euros, i Andalusia, que ha acumula unes inversions de 300 milions executats.
Les previsions per aquest any 2026 inclouen la posada en servei de la terminal de mercaderies de La Llagosta, així com la finalització del tram Martorell-Castellbisbal i la seva connexió amb la fàbrica de Seat.