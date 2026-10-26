Transports durà a terme un simulacre d'incendi en un túnel de l'N-230 a Lleida aquest dimarts

LLEIDA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible durà a terme dimarts que ve un simulacre d'incendi a l'interior del túnel Joan Carles I de la carretera N-230, a Lleida.
En un comunicat aquest dilluns, ha explicat que l'objectiu del simulacre és verificar l'aplicació correcta dels procediments del pla d'Autoprotecció, la gestió de l'emergència des del centre de control, l'actuació dels equips d'explotació i primera intervenció, el funcionament de les instal·lacions de seguretat i la coordinació i comunicacions amb els serveis d'emergència externs.
El trànsit del túnel es tallarà totalment des de les 22.00 hores del dimarts i fins a les 3.00 hores de la matinada del dimecres i no s'habilitaran itineraris alternatius per a la circulació.