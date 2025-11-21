Transports continua amb les obres de l'AP-7 al seu pas per Fogars de la Selva (Barcelona)

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible continua amb les obres de l'AP-7 al seu pas per Fogars de la Selva (Barcelona), en la rehabilitació superficial del ferm a l'enllaç 10 (entre el quilòmetre 95 i 96) de l'autopista, informa en un comunicat aquest divendres.
L'operació forma part de les actuacions específiques que duen a terme per a la conservació i el manteniment dels ferms a la xarxa de carreteres de l'Estat a Catalunya i que, a les províncies de Barcelona i Girona, compten amb una inversió global prevista de 10,5 milions d'euros (IVA inclòs).
En aquest tram de l'AP-7, s'executarà el fresat-reposició del ferm i repintat de marques vials, per la qual cosa, per garantir la seguretat dels treballadors i usuaris, la nit del diumenge 23 al 24 de novembre de 22 a 5 hores, es tallarà els brancs de sortida i incorporació de l'enllaç a la calçada sentit Girona.