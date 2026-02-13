Transports aprova l'estudi per millorar l'enllaç entre l'R7 i R4 a Cerdanyola (Barcelona)

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat definitivament l'estudi informatiu per millorar l'enllaç de l'R7 amb l'R4 de Rodalies a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
L'actuació consisteix en el disseny d'una remodelació de l'actual connexió ferroviària de les dues línies per materialitzar un enllaç a diferent nivell (salt de moltó) que elimini el cisallament (encreuament d'una altra via al mateix nivell) existent, informa el Ministeri en un comunicat.
Actualment, aquesta connexió es fa a nivell, per la qual cosa hi ha trens que es dirigeixen a l'estació de Cerdanyola Universitat que han d'ocupar la via de sentit contrari de l'R4 per accedir al ramal de via única que arriba fins a aquesta estació.