Transports adjudica per 102 milions les obres per duplicar l'N-2 a Figueres (Girona)

MINISTERIO DE TRANSPORTES
GIRONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 102 milions d'euros les obres per ampliar la capacitat de l'N-2 al seu pas per la variant de Figueres (Girona) mitjançant la duplicació de la calçada entre l'enllaç de Figueres Sud i Pont de Molins.
Segons ha informat el Ministeri en un comunicat aquest dijous, l'objectiu és ampliar la capacitat de l'N-2 duplicant l'actual pel seu costat dret a tot el tram, passant a ser un multicarril i, a més, incloure tres enllaços amb la C-31, la C-260 i l'N-260.
Aquest projecte està coordinat amb altres actuacions per connectar la variant de Figueres amb l'AP-7 mitjançant una via d'alta capacitat i els enllaços tant al nord com al sud de la localitat.