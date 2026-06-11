El transport urbà per autobús creix un 9,1% a l'abril a Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
El nombre de viatgers en transport urbà per autobús va pujar un 9,1% a l'abril a Catalunya respecte al mateix període de l'any anterior fins a registrar una xifra de 30.693.000 passatgers, davant un augment del 7,4% a nivell nacional, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
L'evolució del transport urbà per autobús va ser positiva a totes les comunitats autònomes sobre les quals informa l'INE amb Extremadura (+20,1%), Castella-la Manxa (+12,6%) i Castella i Lleó (+10,4%) al capdavant, mentre que al costat contrari es van situar Aragó (+2,8%), la Comunitat Valenciana (+3,6%) i Madrid (+7,3%).
A Barcelona, un total de 43,8 milions de viatgers van fer servir el metro (un 10,5% interanual) i uns 20,27 milions (5% interanual), l'autobús.