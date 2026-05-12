El transport urbà per autobús creix un 3,5% al març a Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
El nombre de viatgers en transport urbà per autobús va pujar un 3,5% al març a Catalunya respecte al mateix període de l'any anterior fins a registrar una xifra de 30.569.000 passatgers, respecte a un augment del 4,9% a nivell espanyol, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
L'evolució del transport urbà per autobús va ser positiva a totes les comunitats autònomes sobre les quals informa l'INE amb Extremadura (+14,6%), Castella i Lleó (+12,3%) i Castella-la Manxa (+9,5%) al capdavant, mentre que al costat contrari es van situar Madrid (+2,5%), Aragó (+3%) i Catalunya (+3,5%).
A Barcelona, un total de 45,32 milions de viatgers van fer servir el metro (un 3,9% interanual) i 20,71 milions més (0,9% interanual), l'autobús.