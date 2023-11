El transport urbà per autobús creix un 13,2% al setembre a Catalunya

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El nombre de viatgers en transport urbà per autobús va pujar un 13,2% al setembre a Catalunya respecte al mateix període de l'any anterior fins a registrar una xifra de 26.418.000 passatgers, en comparació amb un augment del 21,2% a nivell nacional, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'evolució del transport urbà per autobús va ser positiu a totes les comunitats autònomes sobre les quals informa l'INE amb les Canàries (+48,5%), Múrcia (+30,3%) i Astúries (+27,1%) al capdavant, excepte a Castella-la Manxa on va caure un 0,4%. A fi de mantenir el secret estadístic, no es publiquen les dades de les comunitats autònomes de les Illes Balears, Cantàbria, Comunitat Foral de Navarra i La Rioja i de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

A Barcelona, un total de 36,37 milions de viatgers van fer servir el metro (un 10,2% interanual) i uns altres 18,3 milions (13,2% interanual), l'autobús.