El transport urbà per autobús creix un 0,9% al febrer a Catalunya

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El nombre de viatgers en transport urbà per autobús va pujar un 0,9% al febrer a Catalunya respecte al mateix període de l'any anterior fins a registrar una xifra de 27.808.000 passatgers, respecte a un augment del 0,9% a nivell espanyol, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Extremadura (+8,9%), el País Basc (+7,9%) i Castella i Lleó (+7,5%) van ser les que van registrar pujades més importants del transport urbà per autobús entre les comunitats sobre les quals informa l'INE, mentre que al costat contrari es van situar Galícia, Múrcia i Madrid amb reculades d'un 3,9%, un 3,6% i un 1,4%, respectivament.
A Barcelona, un total de 40,78 milions de viatgers van fer servir el metro (un 4% interanual) i uns 18,89 milions més (-1,4% interanual), l'autobús.