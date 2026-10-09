El transport urbà en autobús creix un 7,5% a l'agost a Catalunya

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El nombre de viatgers en transport urbà en autobús ha pujat un 7,5% a l'agost a Catalunya respecte al mateix període de l'any passat fins a registrar una xifra de 23.209.000 passatgers, respecte a l'augment del 4,6% a nivell estatal, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
L'evolució del transport urbà en autobús ha estat positiu a totes les comunitats autònomes sobre les quals informa l'INE amb Castella i Lleó (+12,7%), Múrcia (+10,2%) i Extremadura (+9,9%) al capdavant, excepte a Madrid on va caure un 1,5%.
A Barcelona, un total de 31,53 milions de viatgers han fet servir el metro (un 3,8% interanual) i 15,46 milions (2,9% interanual), l'autobús.