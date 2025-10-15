El transport públic de l'ATM opera amb normalitat malgrat la vaga per Palestina

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Els diferents serveis de transport públic que depenen de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) operen amb normalitat malgrat la vaga general per Palestina convocada aquest dimecres, han explicat fonts de l'ens a Europa Press.
Segons dades dels operadors d'aquest dimecres al matí, "el seguiment està sent molt baix" i tant els serveis de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) com els de Metro i bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) operen amb el servei habitual.
Per la seva banda, Rodalies compta amb un 97% del servei habitual i hi ha hagut "supressions puntuals de trens", segons informa l'ATM en el seu compte d'X.