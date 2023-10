TransPerfect Media incorpora les mescles musicals amb tecnologia Dolby Atmos als seus estudis de Barcelona

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

La multinacional TransPerfect ha anunciat que la seva sala de mescles i postproducció d'àudio per a cinema Theatrical a Barcelona ha estat inclosa per Dolby en la llista d'estudis de postproducció habilitats per a la mescla a Dolby Atmos Music.

D'aquest manera, la sala de Barcelona també es podrà obrir als professionals de la producció musical, informa TransPerfect aquest dimarts en un comunicat.

Aquesta funcionalitat en la xarxa global d'estudis de TransPerfect Media permetrà mescles i masteritzacions amb l'estàndard Dolby Atmos, "reconegut com el més sofisticat del sector".

Per fer-ho s'incorporarà una instal·lació 9.1.4 de camp pròxim, un sistema "pioner a nivell nacional" compatible amb la tecnologia Dolby Atmos, i el podran fer servir artistes i productors musicals amb la finalitat de mesclar i masteritzar per a plataformes com Music, Amazon Music i Tidal, entre d'altres.

S'afegeix als altres serveis de la sala Theatrical: una pantalla de cinema per projectar videoclips i presentacions; una instal·lació per a una experiència de so immersiva; i instal·lacions per a la postproducció d'àudio en projectes cinematogràfics.

El vicepresident de TransPerfect, Barnaby Wass, s'ha mostrat orgullós d'oferir "aquest nivell de servei líder en la indústria" per als clients dels sectors de la comunicació i l'entreteniment.

JAVIER FERNÁNDEZ

El director de TransPerfect Media, Javier Fernández, ha destacat que "les instal·lacions a Barcelona se situen, ja no només entre les més capdavanteres d'Espanya, sinó d'Europa" gràcies a aquesta tecnologia calibrada pels tècnics de Dolby.

Des del 2019, TransPerfect Media ha consolidat serveis per a diferents tipus de producció "que accentuen la polivalència de la companyia" a través de les seves tres seus a Espanya: Barcelona, Madrid i València.