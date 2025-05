Transparència ordena a Hisenda informar de les multes al PP, el PSOE, Vox i Podem, malgrat el rebuig dels partits

MADRID 18 maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Transparència ha instat el ministeri d'Hisenda, que dirigeix la vice-presidenta primera, María Jesús Montero, a informar dels procediments oberts contra algun dels partits majoritaris en els últims 25 anys malgrat que alguns d'aquests partits han expressat rebuig al fet que es comparteixi aquesta informació.

Segons consta a la resolució a la qual ha tingut accés Europa Press, l'organisme supervisor atorga un termini màxim de deu dies per traslladar al reclamant una còpia de les resolucions inicials i finals dels procediments incoats des de l'any 2000 per l'Agència Tributària a les formacions polítiques Partit Popular, Vox, Partit Socialista Obrer Espanyol i Podem que hagin finalitzat amb sanció o arxiu.

Així mateix el ministeri de Montero ha de remetre una còpia amb les dades sol·licitades al Consell de Transparència en el mateix termini màxim de deu dies.

ELS PARTITS SÓN "D'INTERÈS PÚBLIC"

Aquesta informació va ser sol·licitada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) el maig del 2021, no obstant això, la reclamació va ser rebutjada per Hisenda al juny d'aquest mateix any argumentant que l'accés a la informació en matèria tributària es regeix per la seva normativa específica, que estipula el caràcter reservat de les dades.

Davant d'això, el demandant va interposar una reclamació al Consell de Transparència i Bon Govern afirmant ser periodista i considerant "d'interès general" els expedients sol·licitats. La reclamació va ser traslladada al ministeri recordant que l'argument amb el qual pretenien sustentar la inadmissió de la sol·licitud havia estat rebutjat pel Tribunal Suprem anteriorment.

A més, es va considerar oportú que les formacions polítiques afectades poguessin presentar les al·legacions corresponents, ja que la informació sol·licitada pot afectar els seus drets i interessos.

El PSOE, Vox i Podem van expressar el seu rebuig, mentre que el PP no va contestar, la qual cosa es va entendre com una manca de consentiment a facilitar aquestes dades. A més, des d'Hisenda van incidir, entre altres coses, que en ser un assumpte tan ampli podia contenir informació relativa a tercers, així com dades personals de persones físiques referides en aquests expedients, per la qual cosa el 2022 van tornar a rebutjar la sol·licitud.

El sol·licitant de la informació va presentar una nova reclamació davant de Transparència el 2023 incidint que els partits polítics són entitats "d'interès públic" segons la Llei General de Partits Polítics, però PSOE, Vox i Podem no van canviar d'opinió.