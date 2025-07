Transparència ordena al Govern central facilitar documents preparatoris d'un Consell de Ministres franquista

No hi ha actes oficials de les reunions del govern celebrades entre 1939 i 1957

MADRID, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) ha estimat una reclamació contra el Ministeri de Presidència per no atendre una sol·licitud d'accés a documents relacionats amb un Consell de Ministres presidit pel dictador Francisco Franco i a ordenat a aquest departament facilitar els textos preparatoris, tenint en compte que no hi ha actes oficials de les reunions celebrades pel govern entre 1939 i 1955.

Segons la resolució del CTBG recollida per Europa Press, el reclamant va sol·licitar informació concreta sobre els acords adoptats en la reunió del Consell del 25 d'octubre del 1955 relatius a actuacions del Jutjat Especial de Delictes Monetaris, en relació amb falsificacions documentals en operacions d'importació.

Però, atès que no hi ha actes oficials dels Consells de Ministres celebrats entre 1939 i 1957, l'òrgan que dirigeix José Luis Rodríguez Álvarez, mana al Govern central facilitar els documents preparatoris complementaris de les reunions de l'executiu franquista que es conserven a l'Arxiu Central de l'Estat.

El departament que dirigeix Félix Bolaños no va respondre a la sol·licitud ni va remetre al·legacions durant el procediment davant del CTBG, la qual cosa va portar al fet que el Consell estimés íntegrament la reclamació d'aquest ciutadà.

En la seva resolució l'organisme subratlla que el dret d'accés a la informació pública gaudeix de rang constitucional i que tota restricció ha d'estar degudament justificada i ser proporcional, tal com estableix la llei de transparència.

En aquest sentit, insta el Ministeri a remetre el reclamant, en un termini màxim de deu dies hàbils, tota la documentació que estigui en el seu poder relativa a les actuacions preparatòries i conseqüents del Consell de Ministres de la data sol·licitada. A més, haurà de remetre còpia d'aquesta informació al mateix Consell.

La decisió es basa en la jurisprudència del Tribunal Suprem que reafirma la competència del CTBG per conèixer reclamacions relacionades amb l'accés a documents arxivístics, fins i tot en presència de normativa sectorial com la llei de patrimoni històric espanyol. Així mateix, recorda que l'administració ha de considerar sempre la possibilitat de concedir accés parcial si alguna part de la documentació estigués subjecta a límits legals.