BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El trànsit de mercaderies ha crescut un 1,8% en el Port de Barcelona fins a l'octubre i ha superat els 59 milions de tones, informa l'entitat en un comunicat aquest dimarts.
La infraestructura ha detallat que els líquids a granel han superat els 14 milions de tones (+1,9%), mentre que els sòlids a granel han superat els 3,3 milions de tones (+2%).
El trànsit d'automòbils ha arribat als 612.401 vehicles (+3,2%), i, entre gener i octubre, es van moure 3,1 milions de TEUs, una xifra similar a la de fa un any, amb un increment dels contenidors plens d'importació (+7,7%) i de trànsit (+8,1%), i un descens dels d'exportació (-7,2%).
El trànsit 'ro-ro' acumulat ha estat dels 376.078 UTIs (+2,3%), i el Port ha registrat 5,5 milions de moviments de passatgers, un 6,2% més, dels quals 1,6 milions són passatgers de ferris i 2,2 milions, creueristes que han vistat la ciutat.
La Xina s'ha mantingut com el principal mercat del Port de Barcelona, amb un increment del 8,9%, fins a representar el 30,5% del trànsit de contenidors plens, i l'entitat ha destacat els creixements de Turquia (+7,6%) i el Vietnam (+23,4%) i els descensos dels Estats Units (2,5%) i Índia (-2%).