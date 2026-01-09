El trànsit de camions cau un 69% al Port de Tarragona per les protestes dels pagesos

TARRAGONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El trànsit d'entrada i sortida de camions a les instal·lacions del Port de Tarragona s'ha reduït en un 69,4% interanual durant la primera jornada de mobilitzacions convocades aquest dijous pels pagesos a diversos punts de Catalunya.
Al llarg del dia, explica la infraestructura en un comunicat, un total de 672 camions van entrar al port, respecte als 1.918 que ho van fer el mateix dia de fa un any, mentre que 552 camions més van sortir del recinte, molt per sota dels 2.093 que ho van fer l'any passat.
Així mateix, el Sistema d'Entrega d'Agroalimentaris (SEA) va registrar dijous 605 entregues de cereals als camions, respecte a les 1.112 que es van dur a terme fa un any, la qual cosa suposa una reducció del 45,5%.
De cara a aquest divendres, i davant la nova convocatòria de mobilitzacions del sector, el Port de Tarragona ha assegurat que mantindrà activat el pla d'autoprotecció en fase d'alerta, i que comporta un "reforç" de la vigilància a través de més presència de policia portuària.
A banda del bloqueig en l'accés al port, els pagesos continuen tallant un total de 5 vies a Catalunya, almenys una a cadascuna de les 4 províncies catalanes des d'aquest divendres a primera hora.