La transició energètica a Catalunya necessita menys burocràcia i més incentius

Jaume Baró defensa que la Generalitat treballa per aconseguir més seguretat jurídica

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

La transició energètica pot ser una gran palanca per a la reindustrialització a Catalunya, però requereix menys burocràcia i més incentius econòmics per a les empreses per poder desenvolupar projectes, segons diversos experts.

Així han coincidit en una jornada sobre la transició energètica en la indústria i l'automoció organitzada aquest dijous per Aelec i 'La Vanguardia', en col·laboració amb la patronal Pimec, a Barcelona, en la qual també s'ha presentat un informe de Monitor Deloitte.

El document, presentat pel soci de Monitor Deloitte Laureano Álvarez, mostra com la indústria és capaç de generar una economia "molt més resilient" i com la transició energètica pot crear noves oportunitats per al sector.

"Les oportunitats són aquí, però també cal actuar per poder-les aprofitar", i ha detallat que aquestes oportunitats són la descarbonització amb electricitat d'origen renovable i l'avantatge competitiu que té el territori pels preus i la matèria primera.

EL PAPER DE LES PIMES

L'informe també assenyala que el 99% del teixit industrial espanyol està format per pimes, tot i que Álavarez ha lamentat que els projectes de transició energètica requereixen inversions econòmiques difícils d'assumir per part de les petites i mitjanes empreses.

En una taula rodona després de l'informe, el president de la comissió d'Energia de Pimec, José Enrique Vázquez, ha coincidit a assenyalar que "administrativament és molt difícil per a les pimes entrar en la transició energètica".

Així mateix, la directora de Regulació d'Aelec, Marta Castro, ha valorat que aquesta transició ha de facilitar "els elements necessaris" perquè la indústria sigui viable, sobre la qual cosa el president del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (Ceec), Quim Duara, ha respost que s'han de donar contraprestacions.

Per la seva banda, el soci fundador d'Innova IT i president del Smartech Cluster, Francesc Rodon, ha assegurat que l'energia pot ser un factor que ajudi les empreses a ser més competitives, però ha demanat a les administracions que fomentin l'educació i la formació del sector.

SUPORT DE L'ADMINISTRACIÓ

En una altra taula rodona sobre el sector de l'automoció, El director general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, Oriol Alcova, ha defensat que l'administració ha de fer costat al sector perquè sigui més competitiu i donar incentius per potenciar el cotxe elèctric.

En aquest sentit, el CEO d'Ebro, Pedro Calef, ha dit que sense la col·laboració de totes les administracions "no hauria estat possible" el procés de reindustrialització que han fet a l'antiga fàbrica de Nisan, i ha dit que Catalunya ha de ser proactiva per solucionar els seus problemes i recuperar indústria.

Pel 'cluster manager' del Ciac, Josep Nadal, el més important és fer propostes a la Generalitat per recuperar la força de la indústria, ja que "no tot poden ser queixes", mentre que el CEO de Doga, Jordi Miró, ha subratllat el paper que té la tecnologia.

FER PEDAGOGIA

Per tancar la jornada, el secretari d'Empresa de la Generalitat, Jaume Baró, ha destacat la importància del pla Catalunya lidera, ja que és un "full de ruta" clar perquè la regió recuperi el lideratge econòmic.

Així mateix, ha dit que treballen per renovar el pla de captació d'inversions, i ha assegurat que la Generalitat treballa per aconseguir més seguretat jurídica i estabilitat perquè les empreses vegin atractiu implantar-se a Catalunya.

A més a més, ha apostat per fer molta pedagogia al conjunt de la societat davant els projectes de transició energètica, i ho ha exemplificat amb el complex petroquímic de Repsol a Tarragona.