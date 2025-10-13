Transgourmet Ibérica compra Dispuig per enfortir la seva presència a Girona

GIRONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La companyia de distribució Transgourmet Ibérica ha adquirit el 100% de l'empresa de distribució d'alimentació Dispuig, amb seu a Girona, per enfortir la seva presència a la província, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
Fundada a Girona el 1944, Dispuig factura anualment 50 milions d'euros i està especialitzada en la distribució de peix fresc, a més de xarcuteria, formatges, carn, productes congelats, postres i cafès, entre altres productes.
Amb aquesta operació, la companyia també pretén reforçar la seva línia de negoci dirigida a l'hostaleria incorporant la plantilla de 160 treballadors de Dispuig, a més de les seves instal·lacions.
En concret, la catalana té una plataforma central de 4.000 metres quadrats (m2) i un magatzem de peix fresc de 1.400 m2 a Girona, a més d'una altra nau a Bolvir (Girona), 45 vehicles per a la distribució de producte congelat i refrigerat i 25 més per al peix fresc.
Aquesta és la tercera operació corporativa que Transgourmet Ibérica formalitza aquest any, després de crear juntament amb Nudisco la societat Nuditrans i adquirir el grup mallorquí Moyà Saus.