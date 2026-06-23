La 'trama Leire' es va veure amb Ortúzar pel rescat de Tubos Reunidos, segons l'UCO

MADRID 23 juny (EUROPA PRESS) -
L'UCO de la Guàrdia Civil ha constatat l'existència d'una reunió entre l'expresident del PNB Andoni Ortúzar i l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández per abordar el rescat de 112 milions d'euros que el Govern central va concedir a l'empresa basca Tubos Reunidos, a més d'una altra amb l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán a la seu dels socialistes a Ferraz.
Els agents sospiten que la reunió amb Ortúzar es va celebrar el 28 de gener del 2025, segons un informe incorporat al sumari de la peça del cas Leire Díez sobre el rescat de Tubos Reunidos, al qual ha tingut accés Europa Press.
També han localitzat una reunió anterior, el 13 de novembre del 2024, que s'hauria fet al despatx de Santos Cerdán a la seu federal del PSOE a Ferraz, segons es desprèn de les converses entre Fernández i Díez, a banda de la geolocalització del telèfon de l'exmilitant socialista.
En aquest sentit, l'UCO refereix en l'informe que ha intervingut correus electrònics amb documentació que "fa al·lusió directa a la pretensió de Tubos Reunidos de poder disposar dels fons provinents de la venda d'un immoble de Sestao".