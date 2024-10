El trajecte de l'R17 de Tarragona a Salou (Tarragona) es farà amb bus

TARRAGONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El trajecte de la línia R17 de Rodalies entre Tarragona i Salou-Portaventura es farà únicament amb autobús durant aquest dimecres a la tarda a causa de les condicions meteorològiques i el temporal de pluja.

En un comunicat, Renfe ha explicat que per "garantir la seguretat de tots els viatgers" no hi haurà servei de tren entre les dues estacions.

Així mateix, l'oferta de la línia R16, que continua tallada entre Tortosa (Tarragona) i València pels efectes de la dana, es limita al 50%.

El servei de Rodalies s'ampliarà o reduirà segons l'evolució del temps i s'ha establert un límit de velocitat de 80 quilòmetres per hora entre l'Aldea i Tortosa (Tarragona).

La circulació de trens del corredor mediterrani també està interrompuda entre Barcelona i València, i Renfe està informant tots els viatgers de la situació a través de tots els canals de comunicació.