El tràfic del Port de Barcelona suma 23,9 milions de tones (+5,8%) entre gener i abril

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
El tràfic de mercaderies al Port de Barcelona ha sumat un total de 23.875.715 tones entre gener i abril d'aquest any, un 5,8% més que en el mateix període de l'any anterior, informa el port en un comunicat aquest dimarts.
Els líquids a granel han impulsat aquests resultats, ja que han superat els 6 milions de tones, amb un increment del 23,7%: destaquen els resultats dels productes químics, que han sumat 1,7 milions de tones (+52,1%) o el gas natural (+44,2%).
Els sòlids a granel baixen un 4%, malgrat els bons resultats de les potasses (24,9%), la sal comuna (21,7%), la fava de soja (11,8%) i el ciment i clínquer (5,7%).
El tràfic de contenidors ha estat d'1,267 milions de TEU, amb un increment del 2,7%, i en el cas dels contenidors plens, les importacions creixen un 3%, les exportacions retrocedeixen un 13,6% i els tràfics augmenten un 5,5%.
Els tràfics de contenidors plens amb els principals mercats exteriors del port han mantingut la tendència dels últims mesos i destaquen els creixements amb el Vietnam (22,3%), Turquia (8,9%), Egipte (4,7%) o el Brasil (7%).
Respecte al tràfic d'automòbils, que ha arribat a les 244.853 unitats (+7%), manté la tendència alcista dels últims mesos i creix tant en importacions com en exportacions i tràfics.
Els automòbils elèctrics o híbrids també mantenen el seu creixement i representen el 17,8% del total de vehicles manipulats al Port de Barcelona.
PASSATGERS
Entre gener i abril s'han produït un total d'1.169.616 moviments de passatgers, un 5% més que el 2025, i els passatgers de ferris han crescut un 1,3%.
En l'apartat de creuers, durant el mes d'abril un total de 337.317 creueristes van atracar al Port de Barcelona, un 16,1% menys que en el mateix mes del 2025.