El tràfic del Port de Tarragona creix un 47,6% a l'octubre i arriba als 2,97 milions de tones

TARRAGONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El tràfic marítim del Port de Tarragona durant el mes d'octubre es va situar en els 2,97 milions de tones (Mt), un 47,6% superior al mateix mes de l'any anterior, segons informa aquest dilluns la infraestructura en un comunicat.

Es tracta del segon mes amb més activitat de l'any, superat al febrer amb 2,98 Mt, amb els granels líquids com "el motor d'aquest creixement", perquè han augmentat un 185,9% respecte a l'octubre del 2022, en què el cru de petroli és la mercaderia que més puja en multiplicar per 9,4 la xifra de fa un any, amb 971.651 tones.

Les mercaderies agroalimentàries en conjunt no van superar les dades de mesos anteriors, però el Port destaca l'evolució dels cereals i les seves farines, amb 669.274 tones, un augment de l'1,2%, la segona millor dada mensual de tota la sèrie històrica, que supera les 661.335 tones de l'octubre del 2022.