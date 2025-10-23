El tràfic al Port de Tarragona creix un 10,5% al setembre

TARRAGONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El tràfic portuari del Port de Tarragona va créixer un 10,5% interanual al setembre, fins als 2,67 milions de tones mogudes, informa en un comunicat aquest dijous.
Els líquids a granel són el grup amb una quantitat més elevada de mercaderia moguda, amb 1,56 milions de tones, tot i que el que més creix són els sòlids a granel, amb un augment del 29,1%.
El port ha explicat que l'increment també es deu a la recuperació del turisme de creuers, que va créixer un 19,4% en nombre de passatgers al setembre.
La infraestructura ha explicat que el setembre ha estat un mes "excepcional" en els materials per a la construcció, amb un increment del 126,8% interanual.
També ha destacat els productes siderometal·lúrgics, amb un augment del 63,2%, amb 582.144 tones, impulsats pel mineral de ferro, que ha augmentat un 13,3%, fins a les 519.027 tones.