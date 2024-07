El tràfic del Port de Barcelona puja un 10,2% fins al juny amb 35,8 milions de tones

Els moviments de passatgers creixen un 6,2% i les escales de creuers baixen un 6,6%



BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El tràfic del Port de Barcelona va pujar un 10,2% el primer semestre, fins als 35,8 milions de tones, i els contenidors van augmentar un 23,6%, fins als 2 milions de TEU.

L'increment de contenidors s'ha donat especialment en el transbord, amb un 49,9% més, xifra que el president del Port, Lluís Salvadó, ha celebrat com "una barbaritat" aquest dijous en una roda de premsa.

El director general, José Alberto Carbonell, atribueix l'increment de les dades de contenidors i tones a l'impacte de la caiguda del tràfic procedent d'Àsia que fa servir el canal de Suez pels atacs a la zona.

Ha concretat que, per motius de seguretat, la majoria del tràfic de mercaderies fa servir la ruta del cap de Bona Esperança, la qual cosa afegeix entre 10 i 12 dies al temps de navegació, i que els ports del Mediterrani occidental estan assumint els tràfics que abans anaven als del Mediterrani oriental.

A més a més, el Port de Barcelona ha assumit un augment del 25% del tràfic de contenidors, per sobre del 6% d'Algesires (Cadis) i del 16% de València, la qual cosa va generar problemes de congestió al març i l'abril que ja s'han solucionat.

Carbonell ha dit que el sector dona per descomptat que aquests problemes continuaran si més no fins al 2025, per la qual cosa el Port de Barcelona preveu arribar als 4 milions de TEU a tancament d'any.

Preguntats sobre les dades financeres, el director general ha detallat que fins al maig els ingressos havien estat de 79 milions (+2%); el resultat d'explotació, de 20,8 milions (+3%), i el resultat de l'exercici, de 21 milions, un 13% més per l'impacte dels tipus d'interès en els ingressos financers.

TRÀFICS

Per tipus de tràfics, de vehicles va baixar un 5,5% interanual, fins a les 388.000 unitats, tot i que Carbonell preveu que el resultat a tancament d'any sigui positiu, i ha recordat que el 2023 hi va haver un increment del 65%.

Els sòlids a granel van baixar un 13,3% per la caiguda de les exportacions de sal i ciment, mentre que els líquids a granel van augmentar un 0,8% amb "una acceleració força rellevant" a mesura que passaven els mesos.

Dels líquids a granel, Carbonell ha diferenciat entre el gas natural liquat (GNL), que va baixar un 40%, i la resta, que van compensar el descens.

Salvadó ha explicat que, malgrat l'increment de mercaderies, el Port encara té marge de creixement a curt termini amb els nous blocs de la Terminal Best que aniran entrant en funcionament fins al 2025, i a llarg termini amb el futur Moll de Catalunya, tot i que no estarà llest "en aquesta dècada".

PASSATGERS

Salvadó també ha explicat que el primer semestre el Port ha registrat 1,46 milions de moviments de passatgers (+6,2%) i 1,07 milions de passatgers (+3,9%), mentre que les escales de creuers van baixar un 6,6%, fins a les 323, amb una ocupació del 83%.

Considera aquestes dades un "salt qualitatiu" cap al 'Model Barcelona' que vol impulsar el Port per tenir creueristes amb més valor afegit i menys impacte en la ciutat.

Així, s'han reduït els creuers de grans dimensions i han augmentat en un 10% els considerats 'premium' i de luxe, que ja són el 37% del total, i dels creueristes en trànsit han baixat per primera vegada, amb un 0,9% menys en números totals.

Preguntat per les manifestacions contra el turisme que hi ha hagut, ha respost que el sector ha d'"avançar per reduir el seu impacte sobre la ciutat i la ciutadania" i ha recordat que el Port va limitar el nombre de terminals per a creuers a 7 i que, si no ho hagués fet, ara en tindria 9 o 10.