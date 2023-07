El tràfic del Port de Barcelona cau un 10,6% amb 32,5 milions de tones fins al juny

Tancaran la Terminal Nord per reduir les emissions dels creuers

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona ha mogut un total de 32,5 milions de tones de mercaderies des de l'inici del 2023 fins al mes de juny, fet que ha provocat una caiguda del 10,6% del tràfic total el primer semestre en comparació amb el mateix període del 2022.

Així ho han anunciat aquest dimecres el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, i el director general, José Alberto Carbonell, en la roda de premsa de presentació dels resultats de tràfic del primer semestre del 2023 celebrada al World Trade Center de Barcelona.

Salvadó ha assenyalat que es tracta d'una "reculada" i ha augurat que les dades del primer semestre s'allargaran fins al segon semestre del 2023 a causa de les incerteses de l'economia global i concretament de l'economia xinesa.

Carbonell ha explicat que el tràfic de contenidors ha caigut un 10,9%, una proporció "similar" al tràfic total, i ha analitzat que el comportament no ha estat uniforme perquè en els tres primers mesos ha caigut un 13% i, en els tres següents, un 8%.

"Aquestes dades són fruit de l'actual conjuntura econòmica i van en línia amb el que passa a la resta de ports de l'Estat i del continent", ha valorat, i ha dit que els líquids a granel han decrescut un 15,8% i que els sòlids a granel han augmentat un 15,9%.

Amb aquestes xifres, el Port ha registrat un increment del 5% dels ingressos respecte al mateix període del 2022, amb una facturació de 92,2 milions d'euros, la qual cosa són 4,2 milions d'euros més que el primer semestre del 2022.

VEHICLES ELÈCTRICS

Carbonell ha subratllat que el moviment de vehicles s'ha incrementat un 64,8% i que aquest ha estat el tràfic que més ha pujat al Port de Barcelona: "Les dades són positives en tots els segments".

Les exportacions han crescut un 33,5% i les importacions un 146,3%, i Carbonell ha considerat que la pujada de tres dígits es deu al fet que el port s'ha convertit en un hub d'entrada de vehicles elèctrics".

ELS PASSATGERS ARRIBEN ALS NIVELLS PREPANDÈMIA

El moviment de passatgers ha sumat 2 milions de persones i ha crescut un 69,7% respecte al 2022, la qual cosa suposa un augment del 8,3% dels nivells previs a la pandèmia.

Preguntat per la política relacionada amb l'arribada de creuers arran del nou govern a l'Ajuntament de Barcelona, Salvadó ha anunciat que tancaran la Terminal Nord del Port de Barcelona per "fer un pas endavant per reduir emissions".

PROJECTES IMPULSATS PEL PORT

Salvadó ha concretat que els esforços de la infraestructura el primer semestre del 2023 s'han centrat en la innovació i ha destacat la creació de la Fundació BCN Port Innovation, el BlueTechPort i la implantació d'una xarxa 5G SA privada d'abast marítim amb Orange.

"Apostem per ser pioners en la innovació des de tots els vessants per fer de Barcelona un port més verd, un port més humà i un port de referència internacional", ha afegit.