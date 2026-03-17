El tràfic de mercaderies al Port de Barcelona creix un 10,5% pels líquids a granel

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
El tràfic de mercaderies al Port de Barcelona ha registrat 11,17 milions de tones els dos primers mesos de l'any, un 10,5% més que el mateix període de l'any anterior, i ha estat liderat pels líquids a granel, que han augmentat un 42,5%.
Els productes que més creixen són els químics, que s'han disparat un 161,3%, amb el gas natural també a l'alça (+92,9%), a causa de les creixents importacions procedents dels Estats Units (EUA), i el gasoil (+22,5%), informa el Port en un comunicat aquest dimarts.
Els sòlids a granel també van tenir un "comportament positiu", amb un creixement del 16,7%, amb repunts en el tràfic de sal comuna (+131,3%) i fava de soja (+60,6%).
El tràfic de contenidors ha mantingut la tendència amb la qual va començar l'any després de registrar un creixement del 3,4% a causa de la recuperació dels contenidors en règim de tràfic, que han crescut un 18% respecte al 2025.
Aquest increment, fruit dels continus canvis que les navilieres han anat fent des de l'inici de la crisi al mar Roig, ha compensat el descens en els contenidors d'importació i exportació, que baixen un 4,1% i un 12,2% respectivament.
DESTINACIONS I VEHICLES
Per destinacions geogràfiques, es van registrar descensos en els contenidors amb origen o destinació a mercats com la Xina (-7,2%) o els EUA (-14,1%), mentre que es va incrementar el comerç amb països com el Vietnam (+23,6%), Indonèsia (+41,4%) o Turquia (+3).
Quant al moviment de vehicles, l'exportació es manté estable, mentre que la importació creix amb força (+35,5%), compensant el descens en els vehicles en règim de trànsit (-25,9%) i els de cabotaje (-16,8%).
No obstant això, el trànsit registrat els dos primers mesos de l'any ronda els 95.000 vehicles, una xifra gairebé idèntica (+0,3%) a la del 2025.
El trànsit marítim de curta distància té uns resultats molt similars al 2025 (+1,1%), fruit d'un descens del 3,7% en el trànsit d'unitats de transport intermodal (UTI) amb les Balears compensat per un increment del 3,1% en la resta de serveis ro-ro, principalment amb Itàlia.
PASSATGE
Les estadístiques de passatge sumen 378.677 moviments (un 14,9% més que el 2025), dels quals 132.604 corresponen a passatgers de ferris i la resta a creuers, amb un total de 154.589 les persones que van visitar la ciutat de Barcelona.
Les estadístiques del Port de Barcelona reflecteixen el nombre de moviments que fan els vaixells de creuers, seguint una comptabilitat estàndard portuària internacional, tot i que aquestes dades no reflecteixen la xifra real de creueristes que arriben a la ciutat.
Per això, s'ha treballat amb Turisme de Barcelona per implementar un nou sistema de càlcul que permet homogeneïtzar les dades de creueristes que ofereix el Port amb les que dona la ciutat.