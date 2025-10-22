El tràfic d'automòbils al Port de Barcelona creix un 3,5% fins al setembre

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El tràfic d'automòbils al Port de Barcelona va tancar els nou primers mesos de l'any amb un increment del 3,5% interanual, després que les exportacions augmentessin un 36% al setembre, informa la infraestructura en un comunicat aquest dimecres.
El Port ha explicat que aquest increment es deu a la recuperació de la capacitat en els serveis de vaixells portaautomòbils i al repunt de vendes en el mercat europeu de vehicles i la seva arribada procedent, en bona part, de la Xina.
D'altra banda, el tràfic de contenidors plens d'importació i exportació va créixer un 5,6%, amb un augment del 6,2% en els d'exportació i del 5,2% en els d'importació.
No obstant això, el tràfic total va decréixer un 5,1% interanual pel descens de contenidors en trànsit (-15,5%) pel reajustament de les rutes marítimes, i el Port ha recordat que fa dos anys es van incrementar els trànsits per evitar la crisi del mar Roig.
En total, el tràfic de mercaderies va arribar als 52,3 milions de tones fins al setembre, un 1,6% menys que l'any anterior, i el nombre de passatgers va augmentar un 6,5%.