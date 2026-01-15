TradeInn factura 585 milions el 2025 (+5,6%) i envia més de 9,2 milions de paquets

PERE DURAN/NORD MEDIA - TRADEINN - Arxiu
GIRONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
La companyia de 'retail' especialitzat en articles esportius i equipament d'alt rendiment TradeInn va tancar el 2025 amb una facturació de 585 milions d'euros, un 5,6% més que el 2024, i l'enviament de 9,2 milions de paquets, informa en un comunicat aquest dijous.
Els enviaments de paquets es van dur a terme a clients de 190 països i, del total, 8,5 milions van sortir del centre d'operacions a Celrà (Girona), i la resta del hub logístic d'Alemanya.
Els resultats del 2025 s'emmarquen en una senda de creixement "que s'ha vist reforçada gràcies a la seva aposta" per l'especialització del catàleg, la innovació tecnològica i l'adaptació als nous hàbits de consum dels clients arreu del món.
El director executiu de l'empresa, David Martín, ha explicat que l'evolució és el "reflex d'un model sòlid basat en l'especialització, la distribució directa i la confiança de milions d'esportistes arreu del món".
TradeInn ofereix actualment més de 3,5 milions de productes de més de 12.500 marques, distribuïts en 18 categories esportives especialitzades.