Tous ultima el fitxatge d'un nou CEO després de la sortida de Soler-Duffo

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Tous ultima el fitxatge d'un nou CEO després de la sortida del fins ara conseller delegat, Carlos Soler-Duffo, han explicat fonts de l'empresa a Europa Press i ha avançat aquest dimecres 'La Vanguardia'.
L'empresa ha agraït a Soler-Duffo "el seu lideratge, compromís i visió estratègica", els quals ha dit, textualment, que han estat fonamentals per aconseguir aquests assoliments i preparen la companyia per a una nova etapa de creixement.
"Soler-Duffo tanca una etapa de transformació, que ha consolidat la marca com a líder global en joieria de luxe assequible", ha afegit la companyia, que ha destacat l'impuls en la digitalització i la integració omnicanal de l'empresa com les principals fites.
Tous ha assenyalat que amb l'impuls del pla GEM (per les sigles de Growth, Elevation, Mindset) està preparada per "afrontar nous reptes i continuar enfortint" el creixement.
Ha recordat que el 2024 va superar els 500 milions d'euros de facturació i que durant l'última etapa ha més que duplicat la seva grandària.