Tous guanya 18,6 milions el 2025, un 59% menys

BARCELONA 3 ago. (EUROPA PRESS) -
La joieria Tous va tancar l'exercici 2025 amb un benefici net de 18,6 milions d'euros, un 59% menys que en 2024, a causa de la pujada del preu dels metalls i els tipus de canvi, informa en un comunicat aquest dilluns.
L'empresa va facturar 493 milions, un 5,7% menys, mentre que l'Ebitda recurrent va ser de 92,3 milions, un 19% menys que un any abans, y el marge brut es va reduir un 7,7%.
La companyia ha recordat que el preu de l'or es va multiplicar per dos entre 2023 i 2025 i, el de la plata, per gairebé tres en el mateix període, i ha subratllat que no ha traslladat aquest augment al client final.
La presidenta de l'empresa, Alba Tous, ha explicat que 2025 va posar a prova a l'empresa, però que han "tingut molt clar" que la prioritat eren els clients i mantenir-se com a luxe assequible.
D'altra banda, la companyia ha explicat que en l'actual exercici inicia una etapa de transformació "orientada a assentar les bases del seu creixement futur".