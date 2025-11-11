Tous celebra el 40è aniversari del seu os amb botigues efímeres a Barcelona, Mèxic i Nova York

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Tous ha inaugurat tres botigues efímeres a Barcelona, Ciutat de Mèxic i Nova York amb motiu de la celebració del 40è aniversari de l'os que simbolitza la firma, informa la joieria de luxe assequible en un comunicat aquest dimarts.
Aquestes 'pop-up stores', "concebudes com espais únics i experiencials, conviden a descobrir l'essència de la icona a través d'un recorregut sensorial i immersiu".
Durant un temps limitat, les botigues de la rambla Catalunya 66 (Barcelona), el Palacio de Hierro Polanco (Ciutat de Mèxic) i Rockefeller Center (Nova York) seran botigues Oso, en referència a l'oferta de col·leccions en què s'ha utilitzat quaranta tècniques i materials innovadors.
"Un concepte que celebra la creativitat i innovació que han definit aquestes quatre dècades d'història", informa la companyia.
DOUBLE BEAR
La botiga de Barcelona ha estat la primera a obrir les portes, dissabte passat, presidida per un os inspirat en el Double Bear, un disseny bold i mate d'una banda, que reflecteix imatges difuses i distorsionades, i una superfície mirall de l'altra, que retorna un reflex nítid.
La iniciativa inclou una programació regular de DJ Sessions, que dona visibilitat a artistes emergents i "reforça el vincle de Tous amb la cultura contemporània", a més de serveis exclusius com 'infinity bracelets'.