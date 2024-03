Tots els grups del Parlament portaran a votació aquest dijous els ajuts als pagesos i reduir la burocràcia

ERC, Junts i el PP coincideixen a canviar el nom del departament a Agricultura, Ramaderia, Pesca i Acció Climàtica



BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

Tots els grups parlamentaris de la cambra catalana han registrat propostes de resolució en el ple monogràfic sobre agricultura i que es votaran dijous, amb la intenció de fomentar els ajuts econòmics i reduir la burocràcia en el sector primari.

A més a més, la majoria de grups coincideixen a garantir el relleu generacional al camp català, tal com es desprèn de les propostes consultades per Europa Press.

Dimarts a la tarda el Parlament va començar el ple sobre agricultura proposat per Junts, en el qual, en representació dels pagesos catalans, quatre entitats van criticar l'excés de burocràcia, la manca de treballadors joves i la "mala gestió pública".

En la seva intervenció, el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, va plantejar a la cambra la possibilitat d'establir una renda bàsica agrícola destinada especialment a petites explotacions i als treballadors joves del camp català.

AJUTS ECONÒMICS

Una de les qüestions que proposen els grups és la millora dels ajuts econòmics: ERC vol presentar un estudi sobre la creació d'un fons agrari que actuï com a renda bàsica universal (RBU) amb prioritat per a les petites i mitjanes explotacions agrícoles "que permeti avançar en la transformació del sector agrari", i la CUP demana establir una RBU agrícola de 5 anys per acompanyar en l'inici de l'explotació.

A més a més, Junts proposa establir una "renda de protecció agrària excepcional que faci les funcions de renda mínima agrària"; els Comuns un fons agrari per compensar les pèrdues i activar línies de suport a les cooperatives agràries, i Cs establir un fons d'emergència per als pagesos afectats per condicions climàtiques adverses.

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Les vuit formacions coincideixen en alguna de les seves propostes en la necessitat de reduir la burocràcia en els tràmits dels pagesos, com ERC, que pretén "aconseguir les òptimes condicions de simplificació i agilització administrativa que contribueixin a la desburocratització de l'activitat agrícola".

En aquesta mateixa línia, Junts, els Comuns i la CUP aposten per mesures com centralitzar totes les gestions administratives en una finestreta única "amb la finalitat de reduir la càrrega burocràtica i facilitar i agilitzar la tramitació administrativa" del sector agrícola.

El PSC-Units, Vox, Cs, i el PP també coincideixen a simplificar els tràmits administratius i reduir el temps d'espera per a les sol·licituds d'ajuts i permisos.

LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA

Una altra qüestió que els grups han portat al ple és la llei de la cadena alimentària, que ERC demana modificar perquè "reguli de manera efectiva la quota específica de posició de domini de l'agroindústria i la distribució i que es prohibeixi la venda a pèrdues", de la mateixa manera que la CUP demana una modificació del text per garantir que les distribuïdores paguin un preu just de compra per als productors.

Per la seva banda, els Comuns reclamen revisar el compliment de la llei per garantir el compliment del cost mínim de producció revisable i el marge dels intermediaris, i el PP insta a modificar-la per garantir l'"equilibri entre els agents de la cadena i evitar la inseguretat jurídica".

Cs, en canvi, demana garantir els principis de la llei "perquè els pagesos rebin preus justos pels seus productes, promovent una activitat agrícola rendible i sostenible".

RELLEU GENERACIONAL

Per garantir la presència de noves generacions en el primer sector, grups com el PSC-Units i el PP proposen anticipar quantitats econòmiques perquè els joves puguin començar projectes agrícoles.

Per la seva banda, els republicans i els de Jéssica Albiach consideren que cal acompanyar les empreses liderades per treballadors joves.

La resta de formacions evidencien l'"elevada mitjana d'edat de l'agricultura catalana" i es mostren favorables a mesures per garantir aquest relleu generacional.

ALTRES INICIATIVES

Quant al canvi de nom de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, petició del sector de l'agricultura a la Generalitat, tant ERC com Junts i el PP coincideixen que el nom del departament sigui Agricultura, Ramaderia, Pesca i Acció Climàtica.

Respecte a la política agrària comuna (PAC), ERC vol instar l'Estat a facilitar la "descentralització" del Pla Estratègic i transferir a la Generalitat la capacitat de modificar-lo; els Comuns demanen revisar la PAC --textualment-- modulant les mesures burocràtiques i fixant ajuts als costos, mentre que el PP proposa flexibilitzar-la per reduir els tràmits burocràtics existents.