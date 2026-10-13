Totes les comarques catalanes registren augments d'afiliats a la Seguretat Social el setembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Totes les comarques catalanes han registrat increments interanuals d'afiliats a la Seguretat Social el setembre, informa l'Idescat en un comunicat aquest dimarts.
Els principals creixements s'han donat al Baix Penedès (Tarragona), amb un 5,3% més; l'Aran (Lleida), amb un 5,2% més; l'Alt Empordà (Girona), amb un 5,1% més, i l'Alt Urgell (Lleida), amb un 4,8% més.
A més, el nombre d'afiliats ha augmentat o s'ha mantingut estable en el 87% dels municipis catalans i ha crescut a totes les localitats de més de 50.000 habitants.
Per sectors, els serveis han incorporat 135.300 afiliats el setembre en comparació amb el mateix mes un any abans, un 4,1% més, mentre que, en indústria, han augmentat un 1,9%, amb 9.840 afiliacions més.
En la construcció, les afiliacions han augmentat un 3,9%, amb 9.025 professionals més que l'any anterior, i en agricultura, un 4,3%, amb 2.430 més.