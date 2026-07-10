Totes les comarques catalanes augmenten el nombre d'afiliats a la Seguretat Social al juny

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
Totes les comarques catalanes van registrar augments interanuals del nombre d'afiliats a la Seguretat Social al juny, informa l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en un comunicat aquest divendres.
Els augments més destacats en termes relatius es van produir a la Vall d'Aran (Lleida), amb un 4,8% més; Osona (Barcelona), amb un 4,4% més; el Baix Penedès (Tarragona), amb un 3,9% més, i l'Urgell (Lleida), amb un 3,7% més.
Per municipis, el nombre d'afiliats va créixer o es va mantenir en el 87% de les localitats al juny en comparació amb el mateix mes del 2025, i augmenta a totes les ciutats de més de 50.000 habitants.