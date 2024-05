Un total de 5.754.840 persones cridades a votar aquest diumenge a les eleccions catalanes

Hi ha 243.003 nous votants convocats per primer cop a unes eleccions al Parlament

BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.754.840 persones estan cridades a votar a les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest diumenge, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Entre elles, 5.460.332 resideixen a Catalunya: 4.051.040, a Barcelona; 528.077, a Girona; 300.148, a Lleida i, 581.067, a Tarragona.

NOUS VOTANTS

També hi podran participar 294.508 electors residents a l'estranger i inscrits en el Cens Electoral dels Residents Absents (CERA).

Aquest diumenge estan convocats per primer cop a unes eleccions al Parlament 243.003 nous votants, després d'haver complert la majoria d'edat des de l'última cita electoral.

DADES EN DIRECTE PER CADA COL·LEGI

Es podran seguir en temps real les dades de les eleccions a través de l'aplicació 'Eleccions Catalunya 2024', que oferirà dades de participació i els resultats de les candidatures amb la possibilitat de comparar-los amb la convocatòria del 2021.

Per primer cop en unes eleccions a Espanya, es donarà la informació en directe per cada col·legi electoral, a més de les dades generals de Catalunya, per circumscripcions, vegueries, comarques i municipis que es faciliten habitualment.

64 CANDIDATURES

Un total de 64 candidatures concorren als comicis, segons va publicar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

En concret, les juntes electorals provincials han proclamat 16 candidatures a Barcelona, 15 a Girona i també 15 a Lleida, mentre que a Tarragona en concorreran 18.