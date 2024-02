Tortolero (PSC) troba "molt greu que el PP sigui capaç d'incendiar els carrers" i negociar indults

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha afirmat aquest dilluns que és "molt greu que el PP sigui capaç d'incendiar els carrers mentre negocia indults", després que diversos mitjans van publicar dissabte que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estaria obert a un indult a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont condicionat al fet que sigui jutjat i rebutgi la via unilateral.

"El que trobem un fet molt molt greu és que es menteixi així a la ciutadania", ha afegit en una roda de premsa la dirigent socialista, que alhora ha receptat als populars que treballin per la convivència i no per la confrontació.

A parer seu, "durant les últimes hores ha quedat molt clar que prefereixen mentir" que treballar per buscar solucions i ha al·ludit, textualment, a la hipocresia del líder del PP.

"La política del retrobament no s'aconsegueix parlant d'indults en secret, negociant amnisties durant 24 hores i després fent discursos incendiaris davant els micròfons", ha afegit Tortolero, qui també ha demanat rigor i seriositat.

A més a més, ha recordat que els indults i l'amnistia "són mesures molt necessàries perquè Catalunya passi pàgina", la qual cosa ha assegurat que al PP no li ha importat mai.