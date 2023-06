Tortolero (PSC) respon a Rufián (ERC) que les esquerres han d'estar "unides"

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha respost al cap de llista d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, que les esquerres han d'estar "unides" de cara a les eleccions generals del 23 de juliol, després que el republicà ha instat l'independentisme a consensuar el preu d'una hipotètica nova investidura del líder socialista i actual president del Govern central, Pedro Sánchez.

"Envio el missatge que les esquerres estiguem unides per fer front al que ens juguem el 23J", ha reclamat Tortolero aquest dilluns en una roda de premsa preguntada per les paraules del diputat republicà.

"Les esquerres ho hem de tenir clar. Ens hi juguem molt el 23J, i no és una broma. El 23J ens juguem retrocedir a una Espanya en blanc i negre", ha avisat Tortolero, que ha subratllat que en aquests comicis s'haurà de triar entre Sánchez o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ha defensat que el vot útil és el partit socialista, i ha criticat que, a quatre setmanes de les eleccions, "de Feijóo no es coneix quin és el seu equip, més enllà de saber que el vicepresident del seu govern serà el senyor (Santiago) Abascal", en referència al líder de Vox.

Tortolero ha mostrat preocupació pels pactes entre el PP i Vox a la Comunitat Valenciana, que ha qualificat de molt perillosos: "Ens porta a la pitjor Espanya", i ha afirmat que els socialistes treballaran per construir una Espanya que avanci en drets i no retrocedeixi, tal com considera que passa als territoris en què els populars han pactat amb Vox.

"No ens ho podem permetre, per molt que el PP faci una cortina de fum, pactes com el de València", ha destacat la portaveu del PSC, que també ha sostingut que Catalunya ha d'enviar un missatge contundent el 23J perquè continuï governant Sánchez.