Tortolero (PSC) demana "responsabilitat" a Junts per aprovar els decrets del Govern central

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha demanat "responsabilitat" a Junts en relació amb la votació dimecres en el ple del Congrés de tres reials decrets llei del Govern central.

"És el moment de la responsabilitat, és el moment de la política útil i és el moment de fer la política que necessiten els ciutadans", ha expressat aquest dilluns en una roda de premsa.

Ho ha dit després que el portaveu de Junts, Josep Rius, ha anunciat que mantindran el 'no' als decrets perquè "agreugen l'infrafinançament que ja pateix Catalunya, impliquen retallades de competències de la Generalitat i posen en perill l'aplicació de la llei d'amnistia".

En canvi, Tortolero ha assegurat que els decrets són "bons" i que milloren la vida dels ciutadans, i ha instat a recordar què van votar els catalans en les eleccions generals del 23 de juliol.

NEGOCIACIONS AMB JUNTS

Preguntada per si Junts està negociant contrapartides per donar suport als decrets, ha assegurat que no ho sap: "El que sí que els puc dir és que ens fa falta responsabilitat", ha insistit.

En relació amb un hipotètic pacte del Govern central amb el PP per donar llum verda als decrets si Junts no hi dona suport, Tortolero ha dit que el que cal és "continuar negociant amb els partits que van fer costat a la investidura del president espanyol, Pedro Sánchez.