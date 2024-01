Tortolero (PSC) demana no fer "politiqueig" i abordar amb rigor la qüestió de la immigració

Sobre els pressupostos catalans del 2024: "Encara no estem en un procés de negociació"



BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha sostingut que "no es pot fer politiqueig" amb la qüestió de la immigració i ha demanat abordar-la des de la serenor i el rigor.

En una roda de premsa aquest dilluns, Tortolero ha instat Junts a no deixar que la seva agenda la marqui "l'extrema dreta catalana" de la mateixa manera que creu que li ha passat a la dreta espanyola, en les seves paraules.

"Pot ser, amb el que hem vist, que la dreta catalana estigui deixant que la seva agenda política la marqui l'extrema dreta catalana, cosa que nosaltres consideraríem que és totalment un error en un tema tan sensible i delicat", ha afegit.

Preguntada per si consideren racista la proposta d'expulsar immigrants reincidents, Tortolero ha apuntat: "No serem nosaltres els que posem un adjectiu".

PRESSUPOSTOS DEL 2024

D'altra banda, la portaveu s'ha referit a la reunió que van mantenir divendres el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i el president del Govern, Pere Aragonès, en la qual ha assegurat que "van acordar intensificar les converses per als pressupostos del 2024".

"Començarem a parlar, que no vol dir negociar. Repeteixo, parlarem. Encara no estem en un procés de negociació", ha afirmat.

En aquest sentit, Tortolero ha reiterat que no abordaran la negociació dels comptes d'aquest any "fins que no s'abordin els compromisos acordats en els pressupostos del 2023".

"Vam intensificar les converses, no negociarem els pressupostos del 2024 fins que no expliquin, com a mínim, per què anem amb retard en el compliment dels compromisos als quals vam arribar en els pressupostos del 2023", ha assegurat.

Així, Tortolero ha sostingut que l'objectiu del PSC és "una Catalunya de 10" en tres àmbits: un 10% més en el pressupost d'educació; 10.000 habitatges públics més, i 10 mesures per garantir "l'ordre", tot i que no ha explicat en què consisteixen.