Tortolero (PSC) critica que va ser el PP de les Balears "qui va paralitzar" l'expedient del cas Koldo

Demana als partits que estiguin "a l'alçada" per aprovar la llei d'amnistia



BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha criticat que va ser el PP de les Balears "qui va paralitzar i va deixar caducar" l'expedient de la compra de mascaretes a l'empresa del cas Koldo i que per tant, a parer seu, són els populars els qui han de donar explicacions.

Així s'ha expressat en una roda de premsa a la seu del PSC aquest dilluns, després que el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, ha assenyalat la presidenta de la cambra baixa, Francina Armengol, com la "presumpta col·laboradora necessària" de --textualment-- l'estafa que la trama Koldo va dur a terme a les Balears amb la compra de mascaretes.

Així, Tortolero ha sostingut que el PP no ha estat "implacable" com ha assegurat que ho ha estat el PSOE amb el cas Koldo en casos com els dels exministres Rodrigo Rato o Ángel Acebes.

"No hem vist mai que registrin una petició de dimissió al Congrés en aquests casos, o tampoc amb aquells que trencaven a cops de martell els ordinadors a la seu de Génova", ha apuntat.

Així, ha afirmat que els socialistes han estat "implacables" i que ho continuaran sent davant el dubte de qualsevol cas de corrupció en el partit, i ha assegurat que potser són altres partits els que han d'explicar quins interessos hi tenen darrere, en les seves paraules.

LLEI D'AMNISTIA

D'altra banda, Tortolero ha demanat als partits que estiguin "a l'alçada" per aprovar la llei d'amnistia al Congrés.

Quant a les negociacions, ha reiterat que són partidaris de la discreció, i ha afegit: "Del que estem convençuts és que la llei de normalització institucional, política i social a Catalunya és una bona llei".

"És una llei que ha de servir per poder girar full i, per tant, deixem treballar els equips negociadors i arribat el moment farem les valoracions oportunes", ha conclòs.