Tortolero (PSC) critica que Feijóo no condemni "amb més rotunditat" les declaracions d'Abascal

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha assegurat que els socialistes no entenen que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, no condemni "amb més rotunditat" les declaracions del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el president del Govern central, Pedro Sánchez.

"El PP hauria de trencar els pactes allà on els té amb l'extrema dreta. Són declaracions inadmissibles i molt greus en una democràcia", ha sostingut Tortolero aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del PSC.

Ho ha dit després que Abascal va assegurar que hi haurà un moment en el qual el poble voldrà "penjar dels peus" Sánchez.

Per la seva banda, Feijóo l'ha acusat de fer un "gran joc" a l'estratègia del cap de l'executiu de --textualment-- dividir Espanya a través d'un mur.

NADIA CALVIÑO

D'altra banda, la portaveu ha felicitat la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Economia, Comerç i Empresa, Nadia Calviño, per ser la primera dona a assumir la presidència del Banc Europeu d'Inversions (BEI) i ha assegurat que farà "una magnífica feina".

Així mateix, preguntada per si el PSC espera poder assumir el ministeri que actualment ocupa Calviño, Tortolero ha assenyalat que no els toca "dir quina persona hauria d'ocupar el seu lloc" i ha assegurat que no es tracta de quotes, sinó de polítiques, en les seves paraules.