Tortolero (PSC) assegura que Catalunya ha rebut amb Sánchez 49.000 milions més que amb Rajoy

Demana "alçada de mires" per aprovar els pressupostos de la Generalitat



BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha assegurat que Catalunya ha rebut durant els sis anys de govern del president Pedro Sánchez "més del 50,4% dels recursos que en els darrers sis anys de govern de Mariano Rajoy, que es tradueix en 49.000 milions més".

Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha qualificat d'"irrisòries" les xifres d'inversió de l'Estat a Catalunya, per la qual cosa ha exigit transparència i posar fi al dèficit fiscal.

Aragonès s'ha referit al fet que l'Estat va executar el 16% de les seves inversions durant el primer semestre del 2023, d'acord amb les dades de l'informe de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (Igae) i, en aquest sentit, Tortolero ha assenyalat que són dades parcials però "que s'han de millorar".

"Són dades parcials, són dades millorables, però esperem a tenir les dades definitives", ha afegit.

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

D'altra banda, s'ha referit als pressupostos de la Generalitat del 2024 i, després de l'acord del PSC amb el Govern, ha demanat a la resta de partits polítics "alçada de mires" per poder aprovar els comptes.

"No són els que hauríem fet nosaltres, però els considerem necessaris per fer front a les prioritats que Catalunya necessita, i en un moment molt complex, el Govern no pot tenir l'excusa per continuar instal·lat en la inèrcia", ha assenyalat.

Així mateix, ha sostingut que "ha de ser el Govern qui busqui els suports necessaris per poder tirar endavant els pressupostos" i ha dit textualment que no volen interferir en les possibles negociacions que hi pugui haver.

Quant al Hard Rock, principal escull per a l'acord amb els Comuns, Tortolero ha assegurat que ells han arribat a un acord amb la Generalitat i que confien tant en el Govern com en la paraula d'Aragonès.