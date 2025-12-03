Torrons Vicens i la Fundació PortAventura s'alien per oferir estades gratuïtes a infants malalts

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
Torrons Vicens i la Fundació PortAventura han presentat el torró Dreams, una iniciativa solidària per contribuir al projecte de la fundació per oferir estades gratuïtes a infants i joves amb malalties greus i a les seves famílies.
Part de la recaptació es destinarà a aquest projecte, clau com a part de la teràpia emocional i de recuperació dels nens i els seus parents, informa la companyia en un comunicat aquest dimecres.
El president de Torrons Vicens, Ángel Velasco, ha expressat la satisfacció de "poder col·laborar amb un projecte encomiable que duu a terme una tasca fonamental per millorar la vida d'infants i joves de tot el país", que travessen moments molt durs a causa del seu delicat estat de salut, en les seves paraules.
El dolç, elaborat a partir de xocolata, avellanes i plàtan, s'ha creat pensat per "agradar a tota la família" i, en els pròxims dies, estarà a la venda en la botiga en línia de l'empresa d'Agramunt (Lleida) i a les seves més de 50 botigues físiques arreu d'Espanya.
A més a més, es podrà adquirir més enllà de Nadal, ja que el dolç estarà disponible durant tot l'any amb un preu de 10,95 euros.