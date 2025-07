Torró (PSOE) assegura que l'acord de finançament amb Catalunya no trenca la solidaritat amb la resta de comunitats

MADRID 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La nova secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, ha negat que l'acord de finançament singular amb Catalunya trenqui la solidaritat entre espanyols i assenyala que el nou model l'hauran d'aprovar totes les comunitats autònomes.

No obstant això, defensa que hi hagi acords bilaterals entre el Govern central i les comunitats com el que aquest mateix dilluns han rubricat l'executiu espanyol i la Generalitat i apunta que també es va fer en èpoques passades amb el PP a La Moncloa.

"És que se'ns oblida molt ràpid i aquí hi ha molta demagògia per part del PP. O és que no recordem el 'Pujol, enano, habla castellano' del qual després vam passar a allò que es parlava català en la intimitat", ha indicat en referència als acords entre l'expresident del Govern central José María Aznar amb la CIU de Jordi Pujol.

"No, no es trencarà (la solidaritat entre territoris), no hi haurà un sistema de finançament que no sigui concorde i aprovat per totes les comunitats autònomes", ha subratllat en unes declaracions a 'Mañaneros 360' de TVE, recollides per Europa Press.

En la mateixa línia ha assegurat que el Govern central prestarà aquesta solidaritat i per tant el sistema de finançament "no anirà en contra de cap comunitat autònoma" perquè l'han d'aprovar entre tots, ha indicat.