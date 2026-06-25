Torró (PSOE) afirma que Sánchez és el "valor més important" que el PSOE té actualment

Critica el PP per no ser igual de contundent amb els seus casos de corrupció
BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -
La secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, ha afirmat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, és el "valor més important" que té el partit actualment, després de la seva compareixença dimecres al Congrés sobre els casos de presumpta corrupció que envolten la formació.
"Ha aplicat amb valentia polítiques públiques dirigides a millorar la vida de la gent; ha aportat 22,5 milions de treballadors; som l'únic país a Europa que va al capdavant del creixement econòmic, i és un exemple de polítiques de defensa dels drets humans", ha dit en una entrevista de Rac1 aquest dijous recollida per Europa Press.
Ha defensat que ningú del partit tenia constància de la corrupció i que les persones responen als seus comportaments, "no pas el partit, que ha estat contundent".
Sobre el cas Plus Ultra, en què s'investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ha remarcat que creuen en la seva innocència des del principi, i ha criticat que es filtri informació que "vulnera la intimitat" de l'exdirigent socialista.
Preguntada pel seu paper com a secretària d'Organització del PSOE, ha subratllat que, malgrat ser-hi només un any, tornaria a assumir la responsabilitat: "El Partit Socialista va molt més enllà de casos que ens han avergonyit. Tornaria a assumir el càrrec perquè no hi ha un orgull més gran que defensar l'honorabilitat d'aquestes sigles".
CRÍTIQUES AL PP
Torró ha assegurat que el PP no hauria actuat com ells si s'haguessin trobat amb els mateixos casos de corrupció: "Nosaltres hem fet fora aquestes persones, ells per desgràcia tenen una corrupció estructural, estan en una seu pagada amb diners en B. Fan unes exigències que ni ells mateixos compleixen".
Ha insistit que el PSOE no tenia constància d'aquests comportaments, però que han estat contundents un cop ho van saber, cosa que ha "trobat a faltar" en els populars amb casos similars.
"El problema del PP és que li val tot per enfonsar un govern. A nosaltres això ens dona més força per continuar governant", ha sostingut.