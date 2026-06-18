Torró assegura que el PSOE està al "costat" de Zapatero i demana respectar els seus temps

Afirma que el PSOE és el partit més transparent i amb més mesures implantades "en aquests moments"
BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -
La secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, ha assegurat aquest dijous que el partit està al "costat" de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que dimecres va declarar davant l'Audiència Nacional (AN) i demana respectar els seus temps.
"Quan Zapatero ens va dir a tota la ciutadania que no ens fallaria, així ho va fer i ens va donar polítiques molt importants d'igualtat i llibertat per a tots. No ens va fallar i estic convençuda que no ens tornarà a fallar. Està convençut de la seva innocència i per això el PSOE està al seu costat", ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Zapatero va negar davant el jutge de l'AN José Luis Calama haver influït perquè l'executiu de Pedro Sánchez concedís el rescat de 53 milions d'euros a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, i va declinar parlar de les joies intervingudes al seu despatx, les quals van ser taxades preliminarment en 1,3 milions.
Ha lamentat que els temps judicials no siguin els que li agradaria al PSOE ni "els temps mediàtics", i ha criticat que es facin judicis paral·lels, que hi hagin filtracions i es condemni públicament la gent, segons ella.
"Se'ns omple molt la boca amb l'estat de dret, però, a l'hora de la veritat, veiem com es fan públiques fins i tot causes secretes", ha retret.
Preguntada per si el partit ha estat en contacte amb Zapatero, ho ha afirmat i ha expressat que és "normal" que vulgui donar totes les explicacions primer al jutge.
LEIRE DÍEZ I SANTOS CERDÁN
Preguntada pels suposats viatges que el partit va pagar a l'exmilitant socialista Leire Díez (investigada per la seva presumpta participació en una trama per entorpir causes judicials que afectaven el PSOE i el Govern central), ha al·legat que van ser "quatre" i que el secretari d'Organització té autonomia per decidir sobre aquests aspectes.
Ha expressat que si les actuacions individuals de l'antic secretari d'Organització socialista, Santos Cerdán, poden constituir algun tipus d'irregularitat, el PSOE "anirà a la justícia".
Respecte a una possible querella del partit contra els dos exmilitants, Torró ha afirmat que el PSOE ha de tenir "opcions obertes" a mesura que la causa avanci.
Ha ressaltat que en el Comitè Federal de l'any passat es van aprovar 13 mesures per millorar la transparència i la gestió interna: "En aquests moments som el partit més transparent i amb més mesures implantades de control intern".
ELECCIONS
Sobre un possible avançament electoral, Torró ho ha rebutjat i ha expressat que els socialistes esperen tenir la "confiança" de la ciutadania de cara a les eleccions del 2027.
Ha destacat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, és "sens dubte" el millor candidat socialista als comicis i que el partit té ganes de presentar batalla.