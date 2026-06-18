Torró assegura que el PSOE està al "costat" de Zapatero i demana respectar els seus temps

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
La secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, ha assegurat aquest dijous que el partit està al "costat" de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que dimecres va declarar davant l'Audiència Nacional (AN) i demana respectar els seus temps.
"Quan Zapatero ens va dir a tota la ciutadania que no ens fallaria, així ho va fer i ens va donar polítiques molt importants d'igualtat i llibertat per a tots. No ens va fallar i estic convençuda que no ens tornarà a fallar. Està convençut de la seva innocència i per això el PSOE està al seu costat", ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Zapatero va negar davant el jutge de l'AN José Luis Calama haver influït perquè l'executiu de Pedro Sánchez concedís el rescat de 53 milions d'euros a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, i va declinar parlar de les joies intervingudes al seu despatx i que van ser taxades preliminarment en 1,3 milions.