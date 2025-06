Torres veu "complicat" que el PP porti aquest divendres una proposta conjunta de finançament

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha dit que veu "complicat" que el PP presenti una proposta conjunta en finançament en la Conferència de Presidents d'aquest divendres a Barcelona.

"Ho veig complicat perquè, quan el president del Govern d'Espanya rep els presidents autonòmics, no té res a veure el que li proposa, per exemple, en finançament la presidenta de Balears al que li proposa el president d'Extremadura", ha dit en una entrevista d'aquest dijous de TV3 recollida per Europa Press.

Ha assegurat que uns entenen que han de rebre d'acord amb el que inverteixen, mentre que uns altres que hi ha d'haver més fons de solidaritat, i ha criticat que la carpeta del finançament ja es va haver d'actualitzar el 2014 i no es va fer malgrat "tots els anys en què el PP va tenir fins i tot majoria absoluta".

PROPOSTES EN IMMIGRACIÓ

Preguntat per la proposta de les Canàries i el País Basc per donar resposta a la immigració, ha afirmat que aquestes dues comunitats proposen un "pla integral", mentre que el Partit Popular, pel seu costat, aposta, segons ell, en un control de fronteres que sigui competència exclusiva de l'Estat.

Ha assegurat que els dos models "no tenen res a veure l'un amb l'altre" i que tots dos es van a tractar en la trobada.