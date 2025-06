Torres, sobre la relació de Leire Díez amb el PSOE: "Ha quedat ben clar el que ja ha dit"

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, s'ha remès a les paraules de la compareixença de Leire Díez d'aquest dimecres sobre la relació de l'exmilitant amb el PSOE: "Ha quedat ben clar el que ja ha dit".

En una entrevista d'aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press ha afirmat que Díez ja no pertany al partit, que hi ha hagut un expedient informatiu i que la formació ha pres una decisió "respecte el que se li va entregar en aquella reunió".

Ha criticat que l'empresari i presumpte conseguidor del cas Koldo, Víctor de Aldama, irrompés de manera "absolutament esperpèntica" en la compareixença i que demanés que, en les seves paraules, salti el govern d'Espanya pels aires.

També ha criticat la posició del Partit Popular sobre aquest assumpte per buscar la "bronca permanent i el desacord absolut", i de mantenir atacs que, segons ell, s'ha demostrat que eren falsos.

"Quan un govern legítim té un president, hi ha una fórmula perquè aquest president deixi de ser-ho i es diu moció de censura", els ha recordat.